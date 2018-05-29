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"Атлетико" поднялся на 2 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

НовостиСпорт    29.05.2018 - 15:35
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)
Фото: (twitter.com/EuropaLeague)

"Шахтер" занимает 14 строчку, "Динамо" - 23

Мадридский "Атлетико" за счет победы в Лиге Европы-2017/18 поднялся на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Атлетико" сместил со второй на третью строчку мюнхенскую "Баварию" и вытеснил из тройки "Барселону". Первую строчку пятый год подряд занимает мадридский "Реал"

Первая десятка клубного рейтинга УЕФА:

1 (1). "Реал", Испания
2 (4). "Атлетико", Испания
3 (2). "Бавария", Германия
4 (3). "Барселона", Испания
5 (5). "Ювентус", Италия
6 (8). "Севилья", Испания
7 (6). "Пари Сен-Жермен", Франция
8 (12). "Манчестер Сити", Англия
9 (11). "Арсенал", Англия
10 (7). "Боруссия", Дортмунд, Германия

Из украинских клубов лучшим является донецкий "Шахтер", который занимает 14 место, киевское "Динамо" расположилось на 23 строчке.

Клубный рейтинг коэффициентов за сезон считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы текущего сезона.

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Теги публикации: Атлетико, УЕФА, Лига Европы, рейтинг, финал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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