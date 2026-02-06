Атлантика принесла потепление и сильный снег: синоптик назвала точную дату похолодания

Погода в Украине

Как отметила синоптик, сильные морозы пока отступили, влажная и теплая Атлантика посыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, температура воздуха местами уже показывает маленькие "плюсы".

По прогнозу Диденко, сегодня ожидается снег и мокрый снег, на западе и юге местами с дождем. На востоке существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит:

на севере и в центре -3...-8 градусов,

на востоке -8...-12,

на западе и юге около нуля.

Днем по стране -2...+7 градусов, на западе и юге -1...+3, а на Закарпатье и в Крыму +2...+8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается периодический снег и сильный юго-восточный ветер. Температура ночью -3...-6 градусов, днем -3...-6 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за ветра ощущение холода будет сильнее.

Когда похолодает

В дальнейшем в Украине ожидается сравнительно более теплая погода с осадками, а с 9 по 11 февраля прогнозируют похолодание из-за активизации антициклона.