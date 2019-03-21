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В Atlantic Council заявили про неефективність роботи Луценка на посту генпрокурора


Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд назвав Луценка людиною Порошенка

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що озвучена генпрокурором України Юрієм Луценком заява стосовно того, що посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб, є неправдивою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Голос Америки".

За словами Аслунда, Луценко працює генеральним прокурором 2-3 роки і не провів жодного суттєвого розслідування.

"Нікого не було ув’язнено, на жодному рівні. А він сам був залучений у різного роду сумнівних справ", - заявив він, згадавши про зустріч Луценка з Коломойським після націоналізації "ПриватБанку".

Аслунд назвав Луценка людиною Порошенка.

"Я думаю - це просто шум. Він не має значення. Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він немає жодної довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду а хто - ні", - зауважує аналітик.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко у інтерв'ю HillTv заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування. У Посольство США в Україні та Держдепі заперечили цю інформацію.

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