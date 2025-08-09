"АТЭШ" уничтожает логистику РФ: диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага

Движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на железнодорожной развязке под Ростовом-на-Дону, парализовав поставки техники и боеприпасов врага на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".
Так, движение "АТЕШ" продолжает проводить выборочные удары по ключевым звеньям вражеской логистики, срывая планы российских оккупантов и замедляя их наступательные операции.
На этот раз под удар партизан попала железнодорожная развязка в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Именно через нее проходит основной поток железнодорожных перевозок, которые доставляют технику, боеприпасы, топливо и живую силу на временно оккупированные территории юга Украины.
"АТЕШ" в очередной раз подтвердил, что борьба должна продолжаться не только на передовой, но и в тылу противника. Действия партизан позволяют эффективнее защищать украинские позиции на фронте и сохранять жизни военных.
Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщили, что десантники бросают позиции во временно оккупированных районах Запорожской области.
Также движение сообщило, что российские солдаты передают ВСУ информацию о дислокации техники и штабов армии РФ.