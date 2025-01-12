"АТЕШ" обнаружил секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке. Что о ней известно
Партизаны нашли секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке. Здесь может находиться склад, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент провел разведку на секретном объекте МО РФ, расположенном в городке Фокино, Приморского края. Согласно документам, это в/ч №36199, которая входит в перечень засекреченных", - говорится в сообщении.
Из документов также стало известно, что все военнослужащие данной части получают надбавку за секретность.
"Это указывает, на то, что воинская часть работает в интересах Тихоокеанского флота РФ", - добавляют в "АТЕШ".
Партизаны нашли секретную часть Минобороны РФ на Дальнем Востоке (t.me/atesh_ua)
Что известно об этой воинской части РФ и где она расположена
Данная воинская часть входит в 12-е Главное управление (ядерное обеспечение) Минобороны РФ.
"Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там находится в/ч №73750, но по факту это не так", - говорят партизаны.
Российский город Фокино, где находится секретный объект, считается закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), что, как говорят в "АТЕШ", подтверждает высокую степень секретности и важность объекта.
"Вероятно, что в данной воинской части могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений", - не исключают партизаны.
Разведка партизанами секретных объектов России
Партизаны постоянно проводят разведку секретных объектов в России.
Например, недавно партизаны разведали арсенал РФ с ракетами и спутниками в Тамбовской области. Этот объект также является секретным.
Кроме того, партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии. Этот город в Донецкой области россияне оккупировали в 2014 году.
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