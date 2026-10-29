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"АТЕШ" вывел из строя важный для российского ВПК комбинат в Ростовской области

08:00 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: комбинат Каменский (с открытых источников)

Партизаны движения "АТЕШ" вывели из строя электрооборудование комбината по производству ракетного топлива в Ростовской области. Речь идет о "Комбинате Каменском" в Каменске-Шахтинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост движения в Telegram.

Комбинат Каменский обеспечивает электроэнергией предприятие военно-промышленного комплекса, выпускающее твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган, "Смерч", "Торнадо-С" и других и авиационных систем.

Отмечается, что повреждение распределительного узла создает локальные проблемы для работы предприятия и требует времени на ремонт оборудования.

"Такие инциденты неизбежно вызывают сбои в производственных цепочках и заставляют заводских специалистов заниматься восстановительными работами вместо выпуска продукции", - пишут партизаны.

Также подобные точечные вмешательства в тылу усложняют логистику и работу предприятий, задействованных в обеспечении российской армии.

"Мы продолжаем фиксировать и использовать уязвимости в тыловой инфраструктуре, которая работает на войну". - доавили в "АТЕШ".

Ранее партизаны из "АТЕШ" заявили о проникновении на стратегическое предприятие на ВОТ Крыма, речь идет о "Фиоленте".

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