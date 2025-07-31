"АТЕШ" раскрыл секретную радиолокационную роту РФ в Севастополе: данные переданы ВСУ (фото)
Во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" обнаружили секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Агенты движения "АТЕШ" продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму.
Так, во время последнего этапа наблюдения была обнаружена отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент - ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.
"Наш агент сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У "Небо" - одну из самых дальнобойных радиолокационных станций, а также мачту с антенной для радиорелейной станции", - отметили в "АТЕШ".
Заметим, что этот объект предназначен для отслеживания аэродинамических и баллистических целей. Между тем мачту россияне используют для передачи данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО, системами управления с другими подразделениями.
"Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз", - добавили в партизаны.
По их словам, вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для подготовки соответствующих мер по нейтрализации незаконного военного присутствия в украинском Крыму.
Заметим, что на днях партизаны раскрыли, как украинцы с временно оккупированных территорий Украины в рядах армии РФ избегают штурмов.
Кроме того, в этом месяце партизаны "АТЕШ" вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении.
Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.
В то же время партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.