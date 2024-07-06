АТЕШ фиксирует постоянное наращивание оборонных позиций РФ вдоль побережья Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения АТЕШ.

Враг наращивает позиции каждый день и несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы десантной операции со стороны Вооруженных сил Украины.

"В Евпатории и Ялте рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно", - говорится в сообщении.

Также в АТЕШ добавили, что СОУ якобы формируют "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону оккупированного полуострова.

"Среди военнослужащих России ходят слухи о том, что СОУ формируют так называемый ударный кулак для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - отметили в АТЕШ.