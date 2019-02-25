Атеїстів на фронті немає, - Порошенко

Президент заявив, що українці повинні пишатися своєю армією

Президент Українти Петр Порошенко заявил, что на фронте на Донбассе нет атеистов. Об этом он заявил во время выступления перед студентами в Переяслав-Хмельницком Киевской области, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что главное, что характеризует украинскую армию - это профессионализм, патриотизм, мотивированность.

"И еще одно - новая служба капелланов. Возвращаясь с фронта, где я бываю практически каждый месяц, могу сказать, что атеистов на фронте нет. Там как-то очень быстро понимаешь, для чего верить в бога и для чего молиться. Когда спускаешься в каждый блиндаж или окоп, ты обязательно найдешь там икону", - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что комплекс всех этих факторов дает сегодня украинскому народу возможность гордиться украинской армией.

РБК-Украина писало, что Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН допустил, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.

Он также подчеркивал, что миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе.