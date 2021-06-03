"АТБ" очолив рейтинг найприбутковіших українських компаній за 2020 рік

Торгова мережа "АТБ" очолила національний список компаній з найвищими доходами за 2020 рік. Компанія обійшла в рейтингу найбільш прибуткових підприємств України державні монополії та приватні компанії ресурсно-сировинного профілю.

Про це пише Liga.net з посиланням на дані ДФС.

Відзначається, що "АТБ-Маркет" - єдина компанія в топ-5 найбільш прибуткових, що не має відношення до експлуатації сировинних ресурсів. Також компанія стала однією з небагатьох компаній, яка в кризовий рік продемонструвала приріст доходів не тільки серед лідерів за цим показником, але і серед колег по ринку роздрібної торгівлі.

Візуалізація - Liga.net, дані Державної податкової служби

Сумарний дохід першої десятки найбільших компаній скорочується не перший рік: у 2020-му він склав 784 млрд грн. ($29 млрд), що на 9% менше, ніж роком раніше (у 2019-му сумарний дохід впав на 11%). Основна причина - реструктуризація "Нафтогазу" і зниження виручки у металургів.

Нагадаємо, 28 травня Державна податкова служба опублікувала бухгалтерську звітність тисяч українських компаній і сотень тисяч малих і мікропідприємств за 2020 рік.

Своєю чергою, група компаній "АТБ" багато років поспіль утримує лідерські позиції серед найбільших платників податків національного рівня.

Так, за результатами роботи у 2020 році група компаній "АТБ", що включає підприємства у сфері виробництва та продажу харчів, роздрібної торгівлі, управління активами, оновила власний історичний рекорд за обсягом сплачених податків і зборів до бюджетів різних рівнів, досягнувши позначки в 15,8 млрд грн - це на 26% більше, ніж у 2019 році.

Компанія "АТБ-Маркет", що входить в корпорацію "АТБ" і керуюча мережею національного масштабу з більш ніж 1 200 магазинів-дискаунтерів, за підсумками 2020 року очолила галузевий рейтинг платників податків серед компаній роздрібної торгівлі й увійшла до топ-15 найбільших платників податків України. Мережа магазинів "АТБ" збільшила сплату податкових платежів на 28% - до 8,7 млрд грн.

Крім цього, корпорація визнана найбільшим внутрішнім інвестором: її інвестиції в національну економіку України становлять 12 млрд грн.