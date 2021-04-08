Інвестиції "АТБ" в економіку України за 2020-2021 досягнуть 22 млрд грн

За підсумками 2020 інвестиції корпорації "АТБ" в економіку України склали 9,96 млрд грн, що в доларовому еквіваленті становить $369,3 млн.

Про це говориться на сайті корпорації .

У 2021 році корпорація планує реалізувати широкий пакет інвестицій на суму близько 12 млрд грн або $409,9 млн.

"Крім подальшого розвитку підприємства наші інвестиції стануть драйвером зростання для підрядників і виробників і дозволять створити тисячі нових робочих місць як у самій корпорації, так і для підприємств-суміжників. Внутрішні інвестиції найбільших українських компаній сьогодні - ключовий фактор підтримки зростання економіки України і добробуту українців", - повідомив генеральний директор корпорації Борис Марков.

За його словами, підприємства та підрозділи "АТБ" забезпечують зайнятість для понад 70 тисяч українців, а в 2020 році розширення мережі супермаркетів дозволило створити понад 5,5 тисяч робочих місць.

Крім того, податкові відрахування компанії за підсумками 2020 року склали 15,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж роком раніше.

У 2001 році компанія планує збільшити податкові відрахування до 19 млрд грн.