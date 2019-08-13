Атамбаєва звинуватили у вбивстві спецназівця

Екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова під час штурму резиденції. Про це заявив повідомив голова ДКНБ Орозбек Опумбаев, повідомляє 24.kg.

За його словами, жодна людина не постраждала від спецназу. Вогнепальна зброя була у Алмазбека Атамбаєва.

"Він стріляв шість разів у бік підрозділу "Альфи". Всі шість пострілів знайшли підтвердження - це смерть Усена Ниязбекова і поранення інших спецназівців. Судово-медична експертиза показала, що стріляли в серце, на забій, на поразку. Цинічне було вбивство. Слідство це доведе в правовому полі", - сказав він.

Нагадаємо, колишній президент Киргизстану Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

РБК-Україна писало, що в Киргизстані 7 серпня спецназ штурмував резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.