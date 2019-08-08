У Атамбаєва назвали умови звільнення заручників із спецназу

Співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це заявив екс-керівник апарату президента Фарід Ніязов, повідомляє 24.kg.

Їхні умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша. Ніязов також не зміг назвати точну кількість силовиків, за попередніми даними, їх шість осіб.

"Зараз співробітники спецназу знаходяться в повній безпеці. Їх життю нічого не загрожує, ніхто не б'є. Цих людей не можна назвати заручниками, оскільки такими є ті, хто прийшов мирно і їх захопив. Наші умови озвучені вчора заступнику міністра внутрішніх справ Курсану Асанову. Однак силовиків не вивели з Кой-Таша, а просто нижче спустили. Ми готові були відпустити спецназівців о 6.00, але так як влада нічого не виконали, то вони продовжують перебувати тут", - сказав Ніязов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

В результаті силової операції десятки людей отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і скликав екстрене засідання Ради безпеки.