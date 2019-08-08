Атамбаєв заявив, що стріляв при спробі його затримання спецназом

Колишній президент Киргизстану Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п’ять-шість разів". Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього голову держави Сооронбая Жеенбекова.

"Рикошет був чи влучило, я не знаю, намагався ні в кого зі (спецназу) не влучати, але хтось їх весь час підштовхував вперед. Я відразу попереджав, що буду чинити опір. Відкрито кажу, щоб потім нікому з (моїх прихильників) це не вішали", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

В результаті силової операції 52 людини отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і скликав екстрене засідання Ради безпеки.