Атакуют не только оружием. Маляр объяснила, зачем РФ распространяет фейки об украинской власти

Так, запуск ракет по гражданским объектам в центре Киева - это оружие, которое используют с психологической целью, чтобы запугать. Ведь Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления.

Учитывая это, оккупанты бьют по Киеву, чтобы попытаться показать уязвимость нашего символа стойкости. Россияне хотят, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы.

"Параллельно с ракетной атакой, буквально за пару часов до пуска, началась информационно-психологическая атака. Очередная дискредитация военно-политического руководства. Враг информационно бьет по тем, кто пользуется доверием граждан", - написала замминистра.

Маляр объяснила, что Россия делает это также для того, чтобы посеять чувство беззащитности у украинцев.

"Впрочем, полномасштабная война показала интересное свойство украинского коллективного сознания. Да, мы чувствуем боль, отчаяние, грусть, но в то же время у нас нет страха", - добавила она.

Фейки об украинской власти

Российские пропагандисты регулярно распространяют дезинформацию о военно-политическом руководстве Украины.

В последнее время они сконцентрировали свое внимание на главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Они запускали фейк о его исчезновении, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжелом ранении".

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