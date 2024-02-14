Атаковали стаей дронов. СМИ проанализировали видео ГУР с уничтожением "Цезаря Куникова"

Дроны атаковали корабль стаей с разных ракурсов и последовательно поражали ключевые точки БДК.

Как пишет издание, если анализировать выложенную хорологию на видео, первый дрон приближался к кораблю со стороны берега с целью поражения носовой части, где находится носовая аппарель. Последняя сама по себе является уязвимым местом БДК. Несмотря на наличие на борту корабля двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725 - на видео их работы не замечено.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (defence-ua.com)

Во время атаки на корабле бегали и суетились российские моряки. Некоторые из них пытались поразить дроны из автоматов.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (кадр с видео)

Вероятно, первый дрон попал в носовую часть корабля, что означает пробоину в главном трюме.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (defence-ua.com)

Другой дрон приближается к цели уже со стороны моря. В то же время ему снова противостоит единственное средство защиты БДК России от подобной атаки - моряк с автоматом.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (кадр с видео)

Удар с другого борта корабля пришелся на отсек с находящейся в последней трети корпуса силовой установкой. Ее хорошо видно благодаря тепловизору.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (кадр с видео)

В этот район корпуса следует еще один дрон, который еще увеличивает поражение.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (кадр с видео)

Очередной дрон фиксирует "Цезаря Куникова" со значительным креном на борту. Фактически корабль уже лежит на боку.

Фото: "Цезарь Куников", большой десантный корабль России (кадр с видео)

Как напоминает издание, таким образом в России уже "минус" четвертый БДК в Черном море, после уничтожения:

"Саратова";

"Минска";

"Новочеркасска"

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Сегодня, 14 февраля, в районе Алупки прогремели взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

РБК-Украина рассказывало о том, что известно об атаковавших ВДК морских дронах Magura V5.