Атаки ВСУ и неравные бои. Оккупант рассказал семье о реальных событиях на фронте: перехват

Разведка опубликовала серию перехваченных разговоров оккупанта с женой и братом, который тоже находится на войне в Украине.

Российский солдат рассказал, что за 40 минут насчитали более 200 "прилетов" из артиллерии, однако сами оккупанты лишь пять раз выстрелили в ответ. Он заявил, что ВСУ хотят их взять в окружение.

"Стоим у подвала просто, а танчик работал - не слышно ничего. Мы немного подальше стоим, а тогда как у***ет мина в 10 метрах от нас. И мы впятером стоим. Хорошо, что в парках железный, такой плотный был ", - заявил он.

Также оккупант жалуется, что армия РФ сдала позиции в Харьковской области. Он рассказал жене, что ВСУ уже дошли до границы, а ракеты якобы долетают в Белгородскую область.

"До границ дошли. Полностью Харьковскую область. Там вышли. Там западный округ стоял, который нас сменил. Нас сюда (в Херсонскую область - ред.) перебросили... Они вышли, не сдержали наступление. Уразово граничит с Украиной. В Уразово х ***чат там уже ракетами", - сказал российский военный.