Атаки на Wildberries стали болезненным ударом по военной экономике России, - FT

В атаки Wildberries позиционировала себя как российский аналог Amazon и даже убеждала российского диктатора Владимира Путина, что способна конкурировать не только в сфере электронной коммерции, но и на глобальном уровне.

Однако после поражения пяти складских комплексов компания, как пишет FT, стала одним из самых уязвимых элементов российской военной экономики.

В издании отметили, что эти удары стали частью более широкой украинской кампании с применением дальнобойных беспилотников. Ранее основными целями были российские нефтеперерабатывающие заводы, из-за чего РФ столкнулась с дефицитом горючего и была вынуждена наращивать его импорт. Теперь под ударом оказался и сектор электронной коммерции.

Wildberries является самым крупным маркетплейсом России. В 2025 году компания сообщала об обороте в 6,1 трлн рублей (78 млрд долларов), а ее сеть пунктов выдачи охватывает не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, где сервис стал важной частью повседневной жизни.

Какие убытки понесла компания

По данным российских СМИ, первые четыре атаки уничтожили около 444 тысячи квадратных метров складских площадей Wildberries, или примерно 8% всех ее складов. Восстановление объектов может стоить около 36 миллиардов рублей.

В то же время, российский Forbes оценивал потери лишь от первого удара по составам в Электростале и Котовске в 150-235 млрд рублей. Это примерно равно чистой прибыли компании за 2025 год.

Директор Eurasia Group Александр Коляндр считает, что последствия не ограничатся потерянными товарами.

"Потеря товаров заставит тысячи торговцев прекратить деятельность, что приведет к неуплате налогов, непогашению кредитов", - отметил он.

По его мнению, государство может потерять десятки миллиардов рублей налоговых поступлений от одного из крупнейших налогоплательщиков.

Продавцы жалуются на компенсации

После пожаров многие предприниматели заявили, что потеряли весь товар. Ситуацию обострило то, что менее чем за две недели до первых ударов Wildberries изменила правила работы, признав атаки дронов форс-мажором и освободив себя от обязанности компенсировать ущерб продавцам.

После волны критики генеральный директор компании Татьяна Ким объявила о программе помощи для 88 тысяч самых маленьких продавцов. По ее словам, компенсации будут рассчитывать так, будто уничтоженный товар и дальше продавался в предыдущих объемах.

Впрочем, как сообщает независимое издание "Агентство", предприниматели в Telegram-чатах утверждают, что полученные выплаты покрывают лишь незначительную часть реального ущерба. Один из продавцов рассказал, что после потери товаров на 1,5 млн рублей получил от Wildberries всего 37 тысяч рублей.