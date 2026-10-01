Атаки на ТЦК, энергетику и iPhone: CERT-UA раскрыла новые киберугрозы РФ

ИИ и маскировка под известные сервисы

По данным специалистов, использование ИИ упростило создание фишинговых писем и вредоносного софта - это позволяет врагу быстро масштабировать методы. В то же время хакеры активно маскируют свою деятельность по популярным сервисам.

Ключевые схемы злоумышленников включают

Легитимные платформы: распространение вредоносных файлов через GitHub и файлообменники, угон данных через Telegram и использование тоннелей ngrok или Cloudflare.

Искусственный интеллект: применение ИИ для генерации кодов, веб-страниц и автоматической адаптации фишинга под конкретные регионы и темы.

Мобильный вектор: распространение вредоносных приложений для Android под видом карт тревог, скидок на горючее или тестирования для военных.

Отдельную угрозу представляет обнаруженный инструмент DarkSword, позволяющий незаметно компрометировать устройства на базе iOS через сломанные сайты и новостные ресурсы.

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Атаки на органы власти, реестры и критическую инфраструктуру

Больше всего от действий противника пострадали местные органы власти, на которые приходится 37 процентов всех зафиксированных инцидентов, а также правительственные структуры - 22 процента.

Основные цели враждебных группировок

Внесение фальшивых данных: группа UAC-0173 атакует нотариусов, ЦНАПы и ТЦК для подделки государственных реестров.

Деструктивные удары : группировка UAC-0165 (Sandworm) пытается сломать объекты энергетики, водо- и газоснабжения через локальное сетевое оборудование.

Мгновенное использование уязвимостей: самая известная российская группа киберпреступников APT28 начинает атаковать сервисы Microsoft Office и почтовые клиенты уже через несколько дней после обнаружения новых пробелов в защите.

Эксперты отмечают: снижение технического порога для простых атак происходит параллельно с ростом высокотехнологичных операций, финансируемых спецслужбами РФ и Белоруссии.