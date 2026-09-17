Атаки РФ сорвали печать учебников: сколько книг уже получили школы

Сколько учебников уже получили школы

В 2026 году для украинских школьников печатают 13,5 млн. экземпляров учебников. Новые книги получат ученики 4-х и 9-х классов, в том числе дети с особыми образовательными потребностями.

Прежде учебниками обеспечивают девятиклассников, ведь в этом учебном году они впервые учатся по новому Государственному стандарту базового среднего образования в рамках реформы "Новая украинская школа".

По состоянию на 15 сентября в учебные заведения доставлено 88% запланированного тиража для 9 класса. Лучшие результаты имеют:

Полтавская область - 98%;

Черкасская, Запорожская и Днепропетровская области - по 97%;

Винницкая область - 96%.

Почему часть учебников пришлось перепечатывать

В МОН пояснили, что сроки печати и доставки части тиража скорректировались из-за российских атак на издательские мощности. Сейчас уже 43% уничтоженных изданий перепечатаны.

Для учеников 4-х классов в этом году предусмотрено более 3,7 млн. новых учебников. Основной объем планируется доставить до 1 октября. К тому времени школьники могут пользоваться учебниками, опубликованными в 2021 году, которые уже есть в учебных заведениях.

МОН также отмечает, что PDF-версии новых учебников доступны онлайн для всех учеников и учителей.