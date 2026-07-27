Атаки РФ на порты и корабли угрожают продовольственной безопасности мира, - ООН

Совбез ООН обсуждал террор России

По ее словам, новая волна атак РФ на черноморские порты и торговые корабли создает серьезные опасности для глобальной продовольственной безопасности.

Гото заметила, что систематические удары терпят порты:

Одессы,

Черноморска,

Южного,

Измаила,

Николаева.

В июле было зафиксировано более 6 атак на гражданские суда, в результате которых погибли или были ранены 44 члена экипажей, заявила Гото.

Данные Конференции ООН по торговле и развитию свидетельствуют о росте на 20% мировых цен на пшеницу в июле. Они достигли самого высокого уровня с марта 2024 года, отметила она.

Россия убивает гражданских украинцев

С начала июля в результате российских воздушных атак в Украине погибли более 170 гражданских лиц. Также 1028 получили ранения.

По ее словам, под ударами оказались:

жилые дома,

детские площадки,

автозаправочные станции,

рынки,

логистические склады.

При этом Киев находится под постоянными обстрелами: в июле там погибли по меньшей мере 56 гражданских, еще 232 ранены, уточнила Гото.

Гото также указала на ежедневные атаки РФ на прифронтовые громады с применением управляемых авиабомб:

Донецкой,

Харьковской,

Сумской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Запорожской областей.

В целом, по словам Гото, с начала полномасштабного вторжения России в Украину подтверждена гибель по меньшей мере 16141 гражданского лица, среди которых 803 ребенка, а также ранения 48 613 человек, в том числе 2960 детей.

Что предлагают

Представитель ООН призвала стороны возобновить дипломатические усилия.

"Мы призываем всех причастных возобновить диалог и всеобъемлющие переговоры, направленные на деэскалацию и достижение немедленного, полного и безусловного прекращения огня", - говорит Гото.

Это стало бы важным и необходимым шагом на пути к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в соответствии с: