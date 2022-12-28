Атаки на инфраструктуру: с сентября ПВО сбила 420 ракет и почти столько же дронов

"Все взяли дату 11 октября от первого массированного обстрела, как начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но ведь действительно ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру. С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", - рассказал Игнат.

В свою очередь он обратил внимание на то, что у противника не столь достаточно ракет для массированности ударов.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", - подытожил Игнат.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что российские войска могут предпринять новые массированные атаки на новогодние праздники, чтобы оставить Украину в темноте.

Тем временем энергосистема страны за три последних месяца уже перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян.

Добавим, как мы писали ранее, Россия совершила самую массированную атаку иранскими дронами "Шахед" по Украине 19 декабря.

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