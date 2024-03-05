Атаки "Хезболлы" приближают Израиль к военным действиям в Ливане, - Галлант

Глава минобороны провел встречу со старшим советником президента США Амосом Хохштейном.

Стороны обсудили ежедневные ракетные и беспилотные атаки "Хезболлы", а также усилия по достижению соглашения, в результате которого террористическая группировка уйдет от границы с Израилем и прекратит боевые действия, что позволит перемещенным жителям северной части Израиля вернуться в свои дома.

"Мы привержены дипломатическому процессу. Однако агрессия "Хезболлы" приближает нас к критической точке в принятии решения о наших военных действиях в Ливане", - отметил Галлант.

По его словам, "Хезболла" "тянет стороны к опасной эскалации".

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может начать наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут так же вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года.

В рамках операции израильские военные, вероятно, хотят оттеснить участников террористической группировки от границы.