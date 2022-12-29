Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской области
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Воздушные силы сбили все пять "Шахедов".
Ночью российские оккупационные войска трижды накрыли огнем область из тяжелой артиллерии. Снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую громаду.
Оккупанты обстреляли Никопольский район / t.me/dnipropetrovskaODA
В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.
В результате атаки повреждены дома и ЛЭП / t.me/dnipropetrovskaODA
Напомним, Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области.
Позже в Генштабе сообщили, что Силами обороны и Воздушными силами всего были сбиты 11 дронов.
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