Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Воздушные силы сбили все пять "Шахедов".

Ночью российские оккупационные войска трижды накрыли огнем область из тяжелой артиллерии. Снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую громаду.

Оккупанты обстреляли Никопольский район / t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

В результате атаки повреждены дома и ЛЭП / t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области.

Позже в Генштабе сообщили, что Силами обороны и Воздушными силами всего были сбиты 11 дронов.

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