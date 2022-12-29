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Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Четверг 29 декабря 2022 08:01
Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской области Фото: оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Воздушные силы сбили все пять "Шахедов".

Ночью российские оккупационные войска трижды накрыли огнем область из тяжелой артиллерии. Снаряды прилетели в Никополь и Марганецкую громаду.

Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской областиОккупанты обстреляли Никопольский район / t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрелов побита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

Атаки дронами и обстрелы: какая ситуация в Днепропетровской областиВ результате атаки повреждены дома и ЛЭП / t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области.

Позже в Генштабе сообщили, что Силами обороны и Воздушными силами всего были сбиты 11 дронов.

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Днепропетровская область
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