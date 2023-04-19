Атака закончилась, как и атакующие. В Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм
В Бахмуте вражеские штурмовики пытались захватить позицию наших пограничников. Атака закончилась, как и атакующие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", - пишет пресс-служба.
Во время вражеского штурма наши воины ликвидировали 3 оккупантов и ранили еще 4.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 19 апреля, наши воины отразили три атаки российских кафиров в Бахмуте. Пограничники обезвредили захватчиков из гранатометов и стрелкового оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.