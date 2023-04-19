Атака закончилась, как и атакующие. В Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм

В Бахмуте вражеские штурмовики пытались захватить позицию наших пограничников. Атака закончилась, как и атакующие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", - пишет пресс-служба.

Во время вражеского штурма наши воины ликвидировали 3 оккупантов и ранили еще 4.