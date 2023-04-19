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Атака закончилась, как и атакующие. В Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм

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Среда 19 апреля 2023 18:57
Атака закончилась, как и атакующие. В Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм Фото: в Бахмуте пограничники отразили вражеский штурм (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте вражеские штурмовики пытались захватить позицию наших пограничников. Атака закончилась, как и атакующие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", - пишет пресс-служба.

Во время вражеского штурма наши воины ликвидировали 3 оккупантов и ранили еще 4.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 19 апреля, наши воины отразили три атаки российских кафиров в Бахмуте. Пограничники обезвредили захватчиков из гранатометов и стрелкового оружия.

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