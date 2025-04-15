ССО налетели на вражеский блиндаж: двух оккупантов уничтожили, трое сдались в плен (видео)

Недавно мы писали о том, что в Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров.

Также мы писали о том, что во время проведения специальных действий на территории Курской области воины ССО нанесли существенные потери в живой силе россиянам.

"Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты", - уточнили в ССО.

Кроме этого бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" захватили в плен трех россиян в Торецке, которые уже заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу".

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