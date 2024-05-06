Атака "Шахедов": в Сумах переводят объекты критической инфраструктуры на резервное питание

"В связи с массированной атакой "Шахедов" на город объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание", - говорится в его заявлении.

По словам чиновника, водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием "в полном объеме".

Кроме того, в Сумах разворачиваются "пункты несокрушимости".

"Работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно будет возвращаться свет", - добавил начальник ГВА.

РФ ночью ударила по Сумам и области

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая росармия в очередной раз нанесла воздушную атаку по территории Украины с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

После полуночи в Сумах раздались взрывы. После этого в некоторых районах города частично отсутствовали свет и водоснабжение. Кроме того, сообщалось о повторных взрывах в районе города из-за атаки вражеских дронов.

Добавим, также сообщалось о проблемах с энергоснабжением в некоторых населенных пунктах Сумской области, в частности, в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области. Также в заявлении говорилось, что на местах ведутся восстановительные работы.