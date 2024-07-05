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Атака "Шахедов" с разных направлений: в Киеве и многих областях объявлена воздушная тревога

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во второй раз этой ночью объявили воздушную тревогу. Она также продолжается в разных областях, в частности в Киевской, и связана с угрозой из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сирена заработала в столице около часа ночи.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка.

Между тем в Воздушных силах рассказали обновленные данные о движении ударных беспилотников врага:

  • дроны-камикадзе на севере Киевской области - в юго/юго-западном направлении,
  • БПЛА из Черкасской области - курсом на Винницкую область,
  • "Шахеды" из Херсонской области - курсом на Днепропетровскую область,
  • вражеские БПЛА через Николаевскую область - в северо-западном направлении,
  • дроны-камикадзе из Кировоградской области - в направлении Черкасской области,
  • фиксируется движение "Шахедов" через Одесскую область,
  • "Шахеды" из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.

Работа ПВО в Киеве

Позже глава КМВА Попко заявил о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении чиновника.

Ночная воздушная атака

Отметим, что ранее сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны в Киевской области из-за фиксации в регионе "Шахедов".

Между тем, военные сообщали о запуске российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе этой ночью как с северного, так и с южного направлений.

Добавим, что около полуночи на всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки. В Воздушных силах заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ. Напомним, что эти истребители являются носителями аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Но уже в 0:07 военные сообщили об отбое угрозы из-за вражеского МиГ.

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