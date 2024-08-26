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Атака "Шахедов": на подступах к Киеву сбили до 10 российских дронов

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На подступах к Киеву этой ночью, 26 августа, украинскими защитниками были сбиты до десяти вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" при отражении воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что из-за нынешней "Шахедной" атаки благодаря работе ПВО пострадавших и разрушений в Киеве нет.

"По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы рашисты запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка уничтожены еще на подступах к городу", - рассказал он.

Руководитель КМВА добавил, что информация о типе и количестве сбитых вражеских целей будет представлена позже в отчете командования Воздушных сил ВСУ,

"За информацию на эту минуту, в Киеве без разрушений и пострадавших. Еще раз подчеркиваю - не игнорируйте тревоги. Заботьтесь о собственной безопасности", - добавил чиновник.

Атака "Шахедов" 26 августа

Ранее сообщалось, что этой ночью были зафиксированы запуски российскими захватчиками нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" в сторону Украины с северного направления. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, в Киевской области велась работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников, которые были зафиксированы в регионе. Сигнал тревоги звучали и в столице, но объявлялся не на долго.

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КиевПВОАтака дронов