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Атака "Шахедов" на Одесскую область: жители Румынии сняли на видео момент удара

Румыния, Пятница 06 октября 2023 14:59
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Атака "Шахедов" на Одесскую область: жители Румынии сняли на видео момент удара Фото: жители Румынии сняли на видео момент удара "Шахедами" по Одесской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 6 октября атаковали дронами-камикадзе пограничную и припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате обстрела повреждено зернохранилище и грузовик. Момент удара "Шахедами" сняли на видео с румынского берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Digi24.

Жители румынского города Исакча, находившиеся неподалеку от берега, видели атаку россиян на Одесскую область и слышали взрывы. Они опубликовали кадры после "прилета" беспилотника.

Атака дронов на Одесскую область 6 октября

Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

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Одесса Румыния атака дронов Война России против Украины
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