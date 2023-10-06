Атака "Шахедов" на Одесскую область: жители Румынии сняли на видео момент удара
Российские войска в ночь на 6 октября атаковали дронами-камикадзе пограничную и припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате обстрела повреждено зернохранилище и грузовик. Момент удара "Шахедами" сняли на видео с румынского берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Digi24.
Жители румынского города Исакча, находившиеся неподалеку от берега, видели атаку россиян на Одесскую область и слышали взрывы. Они опубликовали кадры после "прилета" беспилотника.
Атака дронов на Одесскую область 6 октября
Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.
Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.
Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.
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