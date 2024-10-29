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Атака "Шахедов": в Киевской области сбивают вражеские беспилотники

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 29 октября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Об отражении воздушной атаки противника в Киевской области стало известно в 01:35.

Жители региона призвали находиться в безопасных местах, и не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в заявлении КОВА в Telegram.

Также в администрации напомнили о важности соблюдать правила относительно информационной тишины - в частности, не фиксировать и не публиковать в интернете кадры о работе ПВО.

Добавим, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов-камикадзе противника типа "Шахед" в сторону Киевской области из Житомирской области. А до этого вражеские беспилотники направлялись в Киевскую область из Черниговской области.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 29 октября российские оккупанты снова запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед".

Сперва фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников на северном направлении. Однако позже российские БпЛА наблюдались также в части центральных и восточных областей.

Добавим, по данным командования Воздушных сил, минувшей ночью враг при комбинированной атаке по Украине запустил в общей сложности 100 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, а также дроны неустановленного типа.

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Киевская областьПВОАтака дронов