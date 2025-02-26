Атака "Шахедов" на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

Обстрел Украины со стороны России 26 февраля

В ночь на 26 февраля российские террористы атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с шести направлений, а к отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 110 беспилотников. Также 66 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время атаки стало известно о жертве в Киевской области, тело которой спасатели деблокировали, когда тушили пожар в доме.

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