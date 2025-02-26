Атака "Шахедов" на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

В Киевской области возросло количество жертв в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
В результате ночной атаки погибли два человека. Также двое получили осколочные ранения.
В Бучанском районе повреждены:
Фото: в Киевской области возросло количество жертв ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - пишет Офис генерального прокурора.
В ночь на 26 февраля российские террористы атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с шести направлений, а к отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 110 беспилотников. Также 66 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Во время атаки стало известно о жертве в Киевской области, тело которой спасатели деблокировали, когда тушили пожар в доме.
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