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Атака "Шахедов" на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

Фото: в Киевской области возросло количество жертв ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области возросло количество жертв в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

В результате ночной атаки погибли два человека. Также двое получили осколочные ранения.

В Бучанском районе повреждены:

  • частные жилые дома, один из которых полностью разрушен;
  • квартиры в многоэтажках;
  • гаражи;
  • автомобили.
 

Фото: в Киевской области возросло количество жертв ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - пишет Офис генерального прокурора.

 

Обстрел Украины со стороны России 26 февраля

В ночь на 26 февраля российские террористы атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с шести направлений, а к отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 110 беспилотников. Также 66 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время атаки стало известно о жертве в Киевской области, тело которой спасатели деблокировали, когда тушили пожар в доме.

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