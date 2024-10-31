Атака "Шахедов" на Киев: обломки БпЛА упали в Подольском районе

"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков", - говорится в сообщении в 06:01.

Кроме того, по предварительным данным, есть информация о пожаре. В настоящее время оперативные службы следуют на место происшествия.

"Информация уточняется", - добавил начальник КГВА, Сергей Попко.

Обновлено в 06:15

"В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.", - уточнили в КГВА.

Сейчас ведется работа по ликвидации пожара. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Обновлено в 06:49

Сергей Попко подвел итоги ночной атаки РФ и уточнил детали относительно последствий. По его словам, пожар на открытой местности в Подольском районе был оперативно ликвидирован.

Кроме того, зафиксировано повреждение окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании. По предварительным данным, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.