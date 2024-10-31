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Атака "Шахедов" на Киев: обломки БпЛА упали в Подольском районе

Фото: иранский дрон "Шахед" в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 31 октября, Россия в очередной раз атаковала Киев дронами. В Подольском районе города зафиксировано падение обломков БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков", - говорится в сообщении в 06:01.

Кроме того, по предварительным данным, есть информация о пожаре. В настоящее время оперативные службы следуют на место происшествия.

"Информация уточняется", - добавил начальник КГВА, Сергей Попко.

Обновлено в 06:15

"В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.", - уточнили в КГВА.

Сейчас ведется работа по ликвидации пожара. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Обновлено в 06:49

Сергей Попко подвел итоги ночной атаки РФ и уточнил детали относительно последствий. По его словам, пожар на открытой местности в Подольском районе был оперативно ликвидирован.

Кроме того, зафиксировано повреждение окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании. По предварительным данным, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Напомним, вчера, в ночь на 30 октября, воздушная тревога в Киеве продолжалась более двух часов. Силами и средствами ПВО вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены.

Однако, в Соломенском районе столицы по двум адресам было зафиксировано падения обломков БпЛА. В первом случае пострадал жилой дом, в результате чего начался пожар. Известно о 9 пострадавших людей, среди которых. Во втором случае, возгорание возникло в административном здании. Пожар был ликвидирован.

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