Атака "Шахедов" на Киев: обломки БпЛА упали в Подольском районе

Утром, 31 октября, Россия в очередной раз атаковала Киев дронами. В Подольском районе города зафиксировано падение обломков БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков", - говорится в сообщении в 06:01.
Кроме того, по предварительным данным, есть информация о пожаре. В настоящее время оперативные службы следуют на место происшествия.
"Информация уточняется", - добавил начальник КГВА, Сергей Попко.
"В результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.", - уточнили в КГВА.
Сейчас ведется работа по ликвидации пожара. Информации о пострадавших или разрушениях не было.
Сергей Попко подвел итоги ночной атаки РФ и уточнил детали относительно последствий. По его словам, пожар на открытой местности в Подольском районе был оперативно ликвидирован.
Кроме того, зафиксировано повреждение окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании. По предварительным данным, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.
"Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.
Напомним, вчера, в ночь на 30 октября, воздушная тревога в Киеве продолжалась более двух часов. Силами и средствами ПВО вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены.
Однако, в Соломенском районе столицы по двум адресам было зафиксировано падения обломков БпЛА. В первом случае пострадал жилой дом, в результате чего начался пожар. Известно о 9 пострадавших людей, среди которых. Во втором случае, возгорание возникло в административном здании. Пожар был ликвидирован.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.