Атака "Шахедов": в Киеве работала ПВО

Чиновник рассказал об отражении воздушной атаки в столице около половины второго ночи.

Он также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги из-за вражеских беспилотников.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!" - говорится в публикации руководителя КГВА в Telegram.

Перед этим в Воздушных силах информировали о движении БПЛА врага в направлении столицы.

Обновлено: отбой тревоги

В 02:00 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое угрозы воздушной атаки для столицы.

Ночная атака с применением беспилотников

Напомним, около часа назад сообщалось о работе ПВО также в Киевской области. Причиной также являются ударные беспилотники противника, которые фиксировались в воздушном пространстве региона.

Как сообщалось ранее, еще вечером 7 января российские оккупанты запустили ударные беспилотники, в частности типа "Шахед", в сторону Украины. Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей объявили ​​воздушную тревогу.