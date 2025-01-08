Атака "Шахедов": в Киеве работала ПВО

В Киеве ночью, 8 января, после объявления воздушной тревоги началась работа противовоздушной обороны. В сторону столицы фиксировалось движение беспилотников противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Чиновник рассказал об отражении воздушной атаки в столице около половины второго ночи.
Он также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги из-за вражеских беспилотников.
"В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!" - говорится в публикации руководителя КГВА в Telegram.
Перед этим в Воздушных силах информировали о движении БПЛА врага в направлении столицы.
В 02:00 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое угрозы воздушной атаки для столицы.
Напомним, около часа назад сообщалось о работе ПВО также в Киевской области. Причиной также являются ударные беспилотники противника, которые фиксировались в воздушном пространстве региона.
Как сообщалось ранее, еще вечером 7 января российские оккупанты запустили ударные беспилотники, в частности типа "Шахед", в сторону Украины. Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей объявили воздушную тревогу.
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