Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Сирена об угрозе воздушной атаки раздалась в столице около 03.18.

Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Отметим, по данным Воздушных сил за 03.10, ударные беспилотники противника были зафиксированы, в частности, в районе Киевского водохранилища и в северной части Киевской области. Они держали курс на запад и юго-запад.

Обновлено: отбой тревоги

Около 03:54 в Киеве заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Отметим, воздушные атаки российских оккупантов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" на города и села Украины продолжаются регулярно. Враг запускает ударные беспилотники по территории Украины почти каждую ночь.

Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 2 декабря, противник снова запустил несколько групп "Шахедов", которые входили в воздушное пространство Украины с северного и южного направлений.

Вражеские дроны-камикадзе во время маневров достигли, по состоянию на данный момент, западных и центральных и северных областей.

Добавим, минувшей ночью росармия также пыталась атаковать "Шахедами" столицу Украины. В Киеве и на подступах было сбито около 20 беспилотников противника. В столице попаданий, разрушений или пострадавших не было.