Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве в ночь на 16 ноября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена из-за угрозы воздушной атаки противника раздалась в столице около 01.20.
В Воздушных силах перед этим информировали о фиксации движения БпЛА врага в Киевской области - курсом на Бровары.
Жителей столицы призывали направляться к укрытиям, и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко в Telegram.
Добавим, в 01:30 в Воздушных силах также призвали жителей Киева находиться в укрытиях.
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