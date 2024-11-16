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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 16 ноября была объявлена ​​воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена из-за угрозы воздушной атаки противника раздалась в столице около 01.20.

В Воздушных силах перед этим информировали о фиксации движения БпЛА врага в Киевской области - курсом на Бровары.

Жителей столицы призывали направляться к укрытиям, и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко в Telegram.

Добавим, в 01:30 в Воздушных силах также призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов