Атака "Шахедов" в Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Чиновник уточнил, что войска РФ атаковали область, вероятно, иранскими дронами типа "Шахед". Три из вражеских БПЛА сбили бойцы Воздушного командования "Восток" ВСУ.

"Еще два попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", - пишет он.

Из-за попадания дронов на данном предприятии вспыхнул пожар, который до сих пор пытаются потушить пожарные.

"Повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 - разрушены до основания", - расскзал Лысак.

К счастью, в результате вражеской атаки дронов никто из граждан не пострадал.

"Реакция кремлевского диктатора на ордер Международного уголовного суда на его арест? На самом же деле - плюс одно преступление в длиннющий список страны-террориста", - отмечает глава ОВА.