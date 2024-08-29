Атака "Шахедами". Как РФ дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной

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Какова дальность "Шахеда" и сколько он может находиться в воздухе

По словам эксперта, речь идет о реализации тактико-технических характеристик этих беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что зафиксированная дальность "Шахеда" составляет 1500 км. Хотя иранцы при этом пишут о 2000 км.

"Даже если мы говорим о 1500 км, то крейсерская скорость "Шахеда" составляет где-то 180 км/ч. При этом в наставлениях для расчетов мобильных огневых групп написана скорость в 185 км/ч. Но иранцы же пишут, что она до 200 км/ч может быть. Если мы возьмем дальность 1500 км и поделим на скорость в 200 км/ч, то получаем 7,5 часа в воздухе", - объясняет Романенко.

В случае запуска из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, этот дрон летит где-то 1,5 часа к нашему побережью. После чего объявляется воздушная тревога и дальше он 6 часов может кружить по Украине.

При этом профильное издание Defence Express пишет, что в западных источниках также встречается оценка дальности полета Shahed-136 в 2500 км, что при аналогичной крейсерской скорости означает время в полете почти до 14 часов. Романенко в свою очередь отмечает - можно "поиграться" с количеством боевой части и топлива на борту БПЛА. К примеру, можно уменьшить количество взрывчатки и увеличить количество топлива, чтобы "Шахед" находился в воздухе дольше.

"Я не знаю, откуда взялась цифра в 2500 км, но и иранцы не обнародовали тактико-технические характеристики. США точно зафиксировали дальность 1500 км. Чтобы добиться более высоких данных, то были сообщения, что иранцы уменьшали боевую часть и за счет этого увеличивали количество топлива. И тогда действительно дальность может быть еще повышена на 500 км", - говорит собеседник.

Основная задача "Шахедов" в массированных атаках

По его словам, основная задача "Шахедов" - это отвлечение на себя средств противовоздушной обороны. То есть, чтобы заставить украинских военных использовать ракеты для их уничтожения.

"Если взять инфографику полетов, можно увидеть, что они кружили по Украине, выполняя эту свою основную функцию. Ну а в результате на конечном этапе они попадали/не попадали, были сбиты, если оставались целыми, то куда-то падали, что-то поражали", - напоминает Романенко.

При этом время от времени можно увидеть в сводках Воздушных сил, что то или иное количество вражеских БПЛА "было локационно потеряно". То есть, как пояснил эксперт, "Шахеды" летают по программе, а когда попадают в зону активной постановки радиопомех, могут терять ориентацию. И если после этого они не способны обнаружить свое местонахождение у них заканчивается топливо, то они просто падают. Потому их иногда и не могут найти.

Он привел пример, что на территории Польши до сих пор не могут найти беспилотник, который залетел на польскую территорию во время массированной атаки России по Украине 26 августа.

Что касается запасов "Шахедов" у россиян, то, к сожалению, у них их хватает. Собеседник напомнил, как в РФ объявили еще до конца прошлого года, что они будут выпускать таких дронов в количестве 5000 в год. А если поделить это количество на 12, то месячная норма будет равна примерно 416 единицам.

Сколько может длиться воздушный террор и при чем здесь "Герберы"

Следует обратить внимание, что для задач по отвлечению враг может применить и специальные дроны типа "Гербера", которые не несут ни серьезного разведывательного оборудования, ни какой-либо боевой части. Поэтому их задача только лететь по программе и отвлекать ПВО от реальных объектов.

"И вот если "Шахеды" отвлекают от крылатых ракет, то"Герберы" отвлекают на себя внимание ПВО от крылатых ракет и "Шахедов". При том, что "Герберы" вообще могут не найти, они имеют значительно меньший вес и дальность. Предположим, если такой дрон упадет в лесу, может просто висеть на дереве и его никто не найдет", - отметил Романенко.

На уточняющий вопрос РБК-Украина, сколько еще агрессор может совершать такой воздушный террор, он ответил, что это может происходить длительное время, если в российском городе Елабуга, где находится так называемая особая экономическая зона "Алабуга", налажено серийное производство дронов-камикадзе.

Как Украина борется с дронами и почему "Шахеды" начали летать выше

В то же время, собеседник обращает внимание, что украинские Силы обороны в свою очередь получают от партнеров все больше и больше антишахедных средств. Как недавно стало известно, что Нидерланды до конца года передадут Украине 51 радар наблюдения за беспилотниками. Кроме того, Киев получает от Вашингтона все новые и новые системы с дешевыми ракетами стоимостью 25 тысяч долларов с лазерной наводкой.

"Они созданы на базе неуправляемой ракеты Hydra. Туда вставляется центральная часть, которая превращает ее в управляемую ракету с лазерной наводкой. И нам поставляется оборудование или вместе с пикапами, или мы уже на свои пикапы устанавливаем эти системы с пусковой установкой. И такие же ракеты будут поставляться для F-16. Для того чтобы собственно эти ракеты использовать для уничтожения всех видов беспилотников", - рассказывает Романенко.

К тому же, украинские защитники стараются бить по БПЛА не дорогостоящими ракетами. В частности, для этого привлекаются мобильные группы, зенитки Gepard, и куча артиллерийских систем с радиолокационной или оптоэлектронной наводкой. Такие как Skynex, Slinger и т.д.

Впрочем, есть и проблема. Она состоит в том, что россияне запускают "Шахеды" на высоте более 500 метров. И тогда мобильные группы с пулеметами уже не способны их достать.

"Если сначала "Шахеды" прижимались к земле, чтобы их не видели радары, то сейчас они несут серьезные потери от мобильных огневых групп. Поэтому они иногда поднимают "Шахеды" и на 1000 метров, пренебрегая тем, что радары будут их четко видеть на всей территории Украины. Но за счет того, что мобильные группы их не достанут, они решили таким образом решить этот вопрос", - добавил эксперт.