Атака "Шахедами": в Днепре и области повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Минувшей ночью российский агрессор снова массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела повреждена инфраструктура, ранены двое гражданских жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Он отметил, что из-за атаки дронов в Днепре повреждения получил инфраструктурный объект, возник пожар.
Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
"Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько - повреждены. Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять", - написал Лысак.
Кроме того, враг бил из тяжелой артиллерии и атаковал дронами-камикадзе Никопольский район. Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
"Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Побита хозяйственная постройка", - добавил Лысак.
Позже руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что в Днепре из-за вражеской атаки БПЛА были повреждены многоэтажки.
"Побиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается", - рассказал он.
Глава ОВА добавил, что силами и средствами ПВО в Днепропетровской области было уничтожено 11 БПЛА врага.
Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий дроновой атаки на Днепр этой ночью.
Последствия атаки БПЛА россиян на Днепр 13 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Вечером и в течение ночи российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Беспилотники запускались несколькими волнами с северо-востока, востока и с юга.
В частности, ударные дроны атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области. На месте падения обломков и прилетов возникли возгорания.
Кроме того, в Запорожской области БпЛА повредили частный дом и админздания объекта критической инфраструктуры.
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