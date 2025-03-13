RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака "Шахедами": в Днепре и области повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Фото: россияне атаковали ударными БпЛА Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российский агрессор снова массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела повреждена инфраструктура, ранены двое гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Он отметил, что из-за атаки дронов в Днепре повреждения получил инфраструктурный объект, возник пожар.

Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько - повреждены. Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять", - написал Лысак.

Кроме того, враг бил из тяжелой артиллерии и атаковал дронами-камикадзе Никопольский район. Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

"Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Побита хозяйственная постройка", - добавил Лысак.

Обновлено: в Днепре повреждены многоэтажки, фото последствий

Позже руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что в Днепре из-за вражеской атаки БПЛА были повреждены многоэтажки.

"Побиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что силами и средствами ПВО в Днепропетровской области было уничтожено 11 БПЛА врага.

Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий дроновой атаки на Днепр этой ночью.

 

Последствия атаки БПЛА россиян на Днепр 13 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Дроновая атака РФ

Вечером и в течение ночи российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Беспилотники запускались несколькими волнами с северо-востока, востока и с юга.

В частности, ударные дроны атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области. На месте падения обломков и прилетов возникли возгорания.

Кроме того, в Запорожской области БпЛА повредили частный дом и админздания объекта критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине