Атака на СБУ: "Флэш" рассказал, какой дрон и откуда запустили по Киеву

После атаки на здание Службы безопасности Украины в Киеве украинские специалисты изучили обломки беспилотника. Это позволило установить его тип, а данные систем наблюдения - проследить маршрут полета в столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
По словам "Флеша", после удара по СБУ российские паблики начали распространять версии о якобы инсценировке атаки с применением небольшого БПЛА.
Сергей Бескрестнов заявил, что данные украинские системы не подтверждают такую версию. По его словам, маршрут реактивного беспилотника в Киев фиксировали все системы.
"Все системы фиксировали маршрут полета этого реактивного "Шахеда" из Донецкого направления в Киев на высоте более 7 километров", – отметил он.
Таким образом, по словам Бескрестнова, у украинской стороны есть информация о направлении, с которого летел беспилотник, а также его маршруте в столицу.
Отдельно Бескрестнов сообщил о результатах исследования обломков дрона. Украинские специалисты установили, что они принадлежат к "Гераням-4".
Речь идет о большинстве элементов беспилотника, поэтому специалисты смогли определить не только его тип, но и конфигурацию.
"Мы уже исследовали обломки и установили, что они принадлежат к "Герань-4", включая большинство элементов", – рассказал Бескрестнов.
Бескрестнов также вскрыл еще одну деталь атаки. По его словам, во время операции против СБУ в Киев направлялись сразу два реактивных беспилотника.
Они летели в паре, однако в столицу добрался только один из них.
"Кстати, во время этой спецоперации против СБУ два реактивных БПЛА летели в Киев в паре. Долетел один", - отметил он.
Напомним, россияне сегодня, 4 сентября,ударили по зданию СБУ в центре Киева. По данным СМИ, вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку серьезной эскалацией войны, заявив, что это свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.
В Службе безопасности пригрозили России неизбежным ответом.