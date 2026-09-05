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Атака на СБУ: "Флэш" рассказал, какой дрон и откуда запустили по Киеву

13:02 05.09.2026 Сб
2 мин
В Киев направлялись два реактивных БПЛА, но долетел только один
aimg Мария Науменко
Фото: украинские спасатели тушат пожар в штаб-квартире СБУ после атаки РФ по Киеву 4 сентября 2026 года (Getty Images)

После атаки на здание Службы безопасности Украины в Киеве украинские специалисты изучили обломки беспилотника. Это позволило установить его тип, а данные систем наблюдения - проследить маршрут полета в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По словам "Флеша", после удара по СБУ российские паблики начали распространять версии о якобы инсценировке атаки с применением небольшого БПЛА.

Сергей Бескрестнов заявил, что данные украинские системы не подтверждают такую версию. По его словам, маршрут реактивного беспилотника в Киев фиксировали все системы.

"Все системы фиксировали маршрут полета этого реактивного "Шахеда" из Донецкого направления в Киев на высоте более 7 километров", – отметил он.

Таким образом, по словам Бескрестнова, у украинской стороны есть информация о направлении, с которого летел беспилотник, а также его маршруте в столицу.

Обломки помогли установить тип БПЛА.

Отдельно Бескрестнов сообщил о результатах исследования обломков дрона. Украинские специалисты установили, что они принадлежат к "Гераням-4".

Речь идет о большинстве элементов беспилотника, поэтому специалисты смогли определить не только его тип, но и конфигурацию.

"Мы уже исследовали обломки и установили, что они принадлежат к "Герань-4", включая большинство элементов", – рассказал Бескрестнов.

В Киев летели два реактивных дрона

Бескрестнов также вскрыл еще одну деталь атаки. По его словам, во время операции против СБУ в Киев направлялись сразу два реактивных беспилотника.

Они летели в паре, однако в столицу добрался только один из них.

"Кстати, во время этой спецоперации против СБУ два реактивных БПЛА летели в Киев в паре. Долетел один", - отметил он.

Напомним, россияне сегодня, 4 сентября,ударили по зданию СБУ в центре Киева. По данным СМИ, вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку серьезной эскалацией войны, заявив, что это свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.

В Службе безопасности пригрозили России неизбежным ответом.

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