Атака на сайт Нацполіції: відкрито кримінальну справу, причетних ще не знайшли

У середу, 23 вересня, за фактом хакерської атаки на сайт Національної поліції розпочато кримінальне провадження. Причетних до втручання в роботу сайту ще не знайшли.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Зазначається, що робота сайту ще не відновлена.

"В рамках досудового розслідування встановлюються обставини несанкціонованого доступу та особи, які його вчинили. Нині сайт Національної поліції проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням роботи", - йдеться в повідомленні.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, що несанкціоноване втручання зафіксували о 11:45. Зловмисники поширили фейки на сайтах обласних управлінь поліції.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони заявила про новий тип DDOS-атак, який в теорії може відключити країну від інтернету. Протягом декількох днів хакери успішно атакували десятки провайдерів по всьому світу, в тому числі в Україні.