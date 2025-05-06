Атака РФ по Запорожью: в городе есть раненые, один человек под завалами

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении в 23:24.

Федоров добавил, что детали атаки уточняются.