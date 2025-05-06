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Атака РФ по Запорожью: в городе есть раненые, один человек под завалами

Фото: спасатели и женщина на месте событий в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате атаки известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении в 23:24.

Федоров добавил, что детали атаки уточняются.

 

 

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