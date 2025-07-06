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Атака РФ на село Битица в Сумской области: количество погибших возросло до 2

Фото: кроме двух погибших, один человек пострадал (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 6 июля, российские оккупанты обстреляли село Битица, что в Сумской области. Известно, что количество погибших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олег Григорова.

"Количество погибших в результате обстрела Битицкого старостата возросло К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Григоров.

Кроме того он добавил, что к медикам обратился еще один житель - с острой реакцией на стресс.

Как проинформировал глава ОВА, враг в течение суток системно атаковал Битицкий старостинский округ. В частности, были авиабомбы, дроны и ракетный удар.

"Это циничный террор, направленный против мирного населения", - подчеркнул он.

Обстрел Битицкого старостата

Напомним, что в результате сегодняшних ударов в селе Битица были не только погибшие и пострадавшие, но и повреждены десятки домов. Причем некоторые из них разрушены, о чем сообщал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

"В результате сегодняшних атак повреждены 25 домов, из них 5 - полностью разрушены. Проводится тушение пожаров. К сожалению, погиб один человек, один ранен. Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - писал он.

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