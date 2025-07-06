Атака РФ на село Битица в Сумской области: количество погибших возросло до 2

"Количество погибших в результате обстрела Битицкого старостата возросло К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Григоров.

Кроме того он добавил, что к медикам обратился еще один житель - с острой реакцией на стресс.

Как проинформировал глава ОВА, враг в течение суток системно атаковал Битицкий старостинский округ. В частности, были авиабомбы, дроны и ракетный удар.

"Это циничный террор, направленный против мирного населения", - подчеркнул он.