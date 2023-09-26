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Атака РФ на Одесскую область: Гуменюк рассказала, пересекали ли дроны границу с Румынией

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ночной атаки россиян на Одесскую область в настоящее время не работает пункт пропуска с Румынией. Однако вражеские дроны не пересекали границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, сейчас не работает пункт пропуска Орловка-Исакча между Украиной и Румынией, который находится в Одесской области.

Гуменюк также опровергла распространенную в Telegram-каналах информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.

"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного", - отметила Гуменюк.

Ночная атака РФ на Одесскую область

Напомним, во время ночной атаки по Украине 26 сентября российская армия запустила 38 дронов-камикадзе, 26 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.

По его данным, пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.

Как сообщила Гуменюк, ночной удар "Шахедов" был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

 

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