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Зеленский показал видео последствий атаки РФ на Харьков

Четверг 31 октября 2024 00:01
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Зеленский показал видео последствий атаки РФ на Харьков Фото: последствия российской атаки на Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 30 октября, Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. В сети уже появилось видео последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и канал советницы по коммуникациям руководителя ОП Дарии Заривной.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что партнеры Украины видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб, летящих на нашу страну. Это жизнь "наших людей".

"Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей вероятной силой", - подчеркнул он.

Параллельно Дарья Заривная тоже опубликовала видео, как спасатели разбирают завалы, чтобы спасти людей и добавила свой комментарий.

"В Харькове российские животные ударили по дому КАБом. Под завалами ребенок. Ненавижу", - написала она.

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