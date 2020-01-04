Атака в передмісті Парижа: нападник лікувався від психічних розладів

Нападник, який вдарив ножем чотирьох людей у передмісті Парижа, лікувався від психічних розладів і під час нападу був під дією відповідних медикаментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У прокуратурі повідомили, що у нападника знайшли при собі Коран. Однак слідство поки не вважає цей напад терактом.

"На цьому етапі немає жодних доказів, які б показували, що він радикалізувався", - сказав речник.

Раніше повідомлялося, що в результаті нападу чоловіка з ножем в парку в передмісті Парижа одна людина загинула, ще двоє отримали важкі поранення.

Інцидент стався близько 14:00 у місті Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у південно-східній межі французької столиці. Один з відвідувачів парку побачив що людина йде босоніж, озброєна ножем, і викликав поліцію.

Нагадаємо, що поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа.