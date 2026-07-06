Атака на Омский НПЗ: дроны FP-1 пролетели 3400 км и попали в важную установку

На территории завода зафиксировали попадание, повлекшее пожар. Точные масштабы повреждений уточняются.

"К цели дроны ССО преодолели до 3000 тысяч километров. Это самый глубокий дальнобойный удар по территории врага за все время полномасштабного вторжения", - заявили в Силах спецопераций.

По предварительным данным, украинским бойцам удалось поразить установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, проектная мощность которой составляет 8,4 миллиона тонн сырья в год.

По словам Штиллермана, украинские воины ударили дронами FP-1, которые могут доставать до целей, расположенных в 3400 км от госграницы.

Что известно об Омском НПЗ

Завод в Омске является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России, способным перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти ежегодно. Оно имеет один из самых высоких показателей глубины переработки в РФ - около 99%.

Предприятие играет немаловажную роль в обеспечении русской оккупационной армии. Завод выпускает авиационный керосин, дизельное горючее, высокооктановые бензины, а также смазки и нефтехимическую продукцию.

Кроме того, Омский НПЗ оставался последним из 11 крупнейших производителей бензина на территории РФ, по которому до сих пор не наносили удары украинские силы.

Дрон FP-1

FP-1 - это украинский дальнобойный ударный дрон-камикадзе авиационного типа, разработанный компанией Fire Point. Он предназначен для поражения стратегических объектов в глубоком тылу противника на расстоянии до 1600 км.

Боевая часть беспилотников составляет до 113-120 кг (или 60 кг взрывчатки при максимальной дальности).

Темпы изготовления FP-1 составляют около 100 единиц в сутки, при этом один такой дрон обходится в 55 тысяч долларов.