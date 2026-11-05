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Атака на "Охматдет": следствие вышло еще на трех российских командиров

14:38 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Атака на "Охматдет": следствие вышло еще на трех российских командиров Фото: РФ атаковала "Охматдет" 8 июля 2024 года (РБК-Украина)
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Украинские правоохранители установили еще троих представителей военного командования РФ, причастных к организации ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. Всем им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГП.

Среди подозреваемых - заместитель командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка и его заместитель.

По данным следствия, они координировали подготовку и проведение ракетной атаки с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как известно, 8 июля 2024 года около 10:45 российская ракета Х-101 попала в лечебный корпус детской больницы "Охматдет", где на тот момент находились дети. Всего в медучреждении пребывали более 600 пациентов.

В результате удара погибли двое гражданских - молодой врач и дедушка маленькой пациентки. Еще как минимум 34 человека получили ранения, среди них девять детей.

Кроме того, атака привела к разрушению помещений больницы и уничтожению медицинского оборудования.

Сколько российских командиров уже получили подозрения

3 ноября 2026 года трем новым фигурантам дела сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее подозрения по этому делу получили еще трое представителей российского командования дальней авиации, в том числе ее бывшее и действующее руководство.

Таким образом, всего по делу о ракетном ударе по "Охматдету" подозрения объявлены уже шестерым представителям военного командования РФ - от руководства дальней авиации до командования авиационного полка.

Кстати, ранее стало известно, что в России подстрелили генерала, которого СБУ считает причастным к атаке на "Охматдет".

Также мы писали, что генерал-майору РФ Сергею Кувалдину, отдавшему приказ ударить по детской больнице, сообщили о подозрении.

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