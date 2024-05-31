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Атака на нефтебазу в порту "Кавказ": источник рассказал подробности многодневной операции

Фото: атака на нефтебазу в порту "Кавказ" (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Источник сообщил, что сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

Атака на нефтебазу в порту "Кавказ"

В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае России раздались взрывы. По словам губернатор говорил, что из-за атаки пострадала инфраструктура нефтебазы и якобы горели три цистерны с нефтепродуктами.

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