Атака лазером і камінням: білоруські силовики допомогли мігрантам прорватися до Польщі

"У п'ятницю, близько 23:35 у районі Чермчі група з 28 осіб за сприяння білоруських силовиків штурмувала кордон. Польські солдати були засліплені лазерами та закидані камінням білоруськими службами", - йдеться в повідомленні.

За словами представника прикордонної служби Польщі Ганни Михальської, групі мігрантів вдалося перетнути кордон, але потім усіх затримали та відвезли назад. Внаслідок штурму ніхто не постраждав.

Загалом, за останню добу польські прикордонники зафіксували 41 спробу незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Разом з тим у Польщі прикордонники видали 10 постанов про депортацію нелегалів з території країни.